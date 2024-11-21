Тюменец раскритиковал туфли знакомой и получил срок

В Тюмени мужчина избил девушку, оскорбившую его из-за критики новых туфель
Суд вынес приговор жителю Тюмени, избившему свою знакомую из-за оскорбления. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на решение инстанции.
По версии следствия, в день инцидента вместе с пострадавшей фигурант выпивал. Во время застолья девушка продемонстрировала знакомому новые туфли, но мужчине они не понравились, и он открыто высказался об этом.
Недовольная реакцией россиянина гостья стала оскорблять хозяина. Чтобы ее успокоить, как рассказал сам осужденный, он ударил девушку кулаком в глаз, после чего она упала на пол.
«Лежа она вновь его обозвала, поэтому мужчина еще раз ударил ее кулаком в лицо», – сообщается в публикации.
В какой-то момент они разошлись, спустя некоторое время сосед рассказал мужчине, что недалеко от моста лежит девушка. Фигурант вызвал медиков, которые госпитализировали пострадавшую.
«Сама девушка в своих показаниях рассказала, что просто решила отдохнуть по дороге домой», – сообщается в публикации.
Она также подчеркнула, что каких-либо претензий к знакомому не имеет.
Россиянина приговорили к двум годам лишения свободы условно.