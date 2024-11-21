Украинский суд заочно арестовал бывшего партнера Коломойского

Печерский районный суд Киева постановил арестовать Геннадия Боголюбова - бывшего партнера украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и бывшего совладельца Приватбанка.

Об этом сообщила газета "Украинская правда", соответствующее постановление суда есть в распоряжении издания.

"Избрать подозреваемому Боголюбову Геннадию Борисовичу, 20.01.1962 года рождения <...> меру пресечения в виде содержания под стражей", - приводит газета текст постановления.

27 сентября Госбюро расследований Украины (ГБР) объявило Боголюбова в розыск. В июле ведомство заочно предъявило ему обвинение в нелегальном пересечении границы и в незаконном завладении чужим паспортом. 7 июля в украинских СМИ появилась информация о том, что Боголюбов мог нелегально выехать с Украины. После в пресс-службе бизнесмена подтвердили информацию о его отъезде, но заявили, что он сделал это на законных основаниях.

По данным следствия, бизнесмен покинул страну 24 июня на поезде Киев - Хелм (Польша), при этом в базах украинской пограничной службы нет сведений о том, что он пересекал границу. ГБР выяснило, что на контроле с украинской стороны Боголюбов предъявил недействительный чужой паспорт, а на польском КПП - свой настоящий. Начальник группы контроля, добавили в ГБР, заверил своих подчиненных, что уже сам проверил документы бизнесмена. Этот погранинспектор был арестован по обвинению в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Дело Приватбанка

Украинские СМИ неоднократно сообщали, что Боголюбов давно пытался покинуть Украину, опасаясь ареста по делу Коломойского, однако власти установили запрет на его выезд. Коломойский был задержан 2 сентября 2023 года. С тех пор он находится под стражей. Ему предъявили обвинения по нескольким статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В частности, 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого бизнесмен был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн по курсу Нацбанка на тот момент).

По данным Нацбанка Украины, до национализации Коломойский прямо владел 41,6572% акций Приватбанка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd., а Боголюбов прямо и косвенно владел 41,5769% акций банка. 10 июля Боголюбов был объявлен в розыск в России по уголовной статье.