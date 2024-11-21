В Москве арестован дебошир, устроивший стрельбу в кафе

В Москве устроивший стрельбу в общепите дебошир попал в изолятор на 15 суток. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в одном из кафе в столице. Мужчина стрелял в воздух из стартового пистолета. При этом он нецензурно выражался, кричал и шумел. На требования прекратить дебош он не реагировал, сотрудники заведения вызвали полицию. Злоумышленника задержали, в результате произошедшего никто не пострадал.

Перовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного административной статьей о мелком хулиганстве. Ему назначили наказание в виде ареста на срок в 15 суток.

До этого в Петербурге 13-летнему школьнику понадобилась помощь медиков после того, как в него выстрелили. Ребенку чуть не выбили глаз.