Экс-глава Банка Москвы Бородин лишился здания в центре Москвы в счет долга

Бывший банкир Андрей Бородин, находящийся в международном розыске, лишился здания в центре Москвы в счет долга. Об этом ТАСС сообщили в главном межрегиональном управлении ФССП России.

Там отметили, что в настоящее время на принудительном исполнении в управлении находится исполнительное производство о взыскании с Бородина ущерба, причиненного преступлением, в размере более 15,7 млрд рублей.

"В рамках исполнения требований исполнительного документа судебным приставом <...> был наложен арест на нежилое помещение площадью 6,5 тыс. кв. м, расположенное в центре Москвы. В дальнейшем данное нежилое помещение было реализовано. Денежные средства в сумме более 1,5 млрд рублей, полученные в результате принудительной реализации, перечислены взыскателю в счет погашения задолженности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Бородин и его подельник с 2008 по 2011 год похитили более 14,5 млрд рублей у Банка Москвы, выдавая заведомо невозвратные кредиты и проводя убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации, не осуществлявшие финансово-хозяйственной деятельности.