Женщина в Саратове погибла после падения на нее остановочного павильона

Правоохранители в Саратове проводят проверку после гибели женщины, на которую упал остановочный павильон.

Об этом сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Саратовской области.

"Проводится проверка по факту смерти женщины [в Саратове] в результате опрокидывания на нее остановочного павильона", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ЧП произошло вечером 21 ноября на улице Буровой. Прокуратура Саратовской области в Telegram-канале написала, что конструкция упала из-за сильных порывов ветра.

"Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. <...> От полученных травм женщина скончалась", - отметили в надзорном ведомстве.

Следственное управление устанавливает все обстоятельства происшествия. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц.