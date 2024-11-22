Раскрыто возможное наказание для организатора «голой» вечеринки

Продюсеру Игорю Мишину, занимавшемуся организацией «голой» вечеринки, грозит до десяти лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным источника, во время обысков силовики нашли в квартире Мишина однограммовый пакетик с кокаином. Такой вес считается по статье Уголовного кодекса России крупным.

Правоохранительные органы нагрянули к продюсеру домой 21 ноября. Тогда же сообщалось о найденном свертке с неизвестным веществом, его передали на экспертизу.

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой прошла в «Мутаборе» в ночь на 21 декабря 2023 года. Ее гостями стали многие известные лица российского шоу-бизнеса, которым было предложено следовать дресс-коду — одеться в костюмы, оголяющие части тела. После того, как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.