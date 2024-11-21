Мизулину допросят в суде

Главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину допросят в Кировском районном суде Ярославля по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, обвиняемого в угрозах ей убийством.

Мизулина будет участвовать в процессе по видео-конференц-связи, сообщил ТАСС адвокат Дурдиева Алексей Александров.

"Она (Екатерина Мизулина - прим. ТАСС) будет участвовать [в процессе] только по видео-конференц-связи. 11 декабря в 10:30 она будет допрашиваться по ВКС", - сказал Александров.

По версии обвинения, Дурдиев в июне 2021 года в центре Ярославля вступил в конфликт с мужчиной. Из хулиганских побуждений он нанес потерпевшему многочисленные удары по лицу, голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. В феврале Мизулина в своем телеграм-канале обратила внимание на стримера, отметив, что по поводу избиений направлено обращение в МВД России с просьбой провести проверку, позднее суд арестовал Дурдиева. Обвиняемый оскорбил Мизулину, по данным пресс-службы суда, в ночь на 13 февраля в ходе онлайн-трансляции он высказал в ее адрес угрозу убийством, использовал ненормативную лексику.

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Дурдиеву предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). По словам адвоката, его подзащитный оскорбил Мизулину в стриме, находившись в состоянии алкогольного опьянения, на следующий день также в трансляции он принес ей свои извинения. Гнев Дурдиева был вызван публикацией в телеграм-канале Мизулиной, где его якобы пытались обвинить в том, чего он не совершал. Дурдиев не считает свои обращения к Мизулиной угрозой убийством, суд назначил проведение психолого-лингвистической экспертизы слов стримера.

Александров ранее сообщал, что обвиняемый сожалеет о сказанном и на каждом заседании суда приносит свои извинения главе Лиги безопасного интернета. Супруга стримера также принесла свои извинения Мизулиной.

Дурдиев выплатил штраф в размере 10 тыс. рублей по административному делу об оскорблении Мизулиной, а также перевел ей 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба, перевод за истечением срока хранения депонирован.