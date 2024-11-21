Суд дал 13 лет колонии бывшему вице-губернатору Петербурга

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ Владимир Лавленцев, обвинявшийся в двух эпизодах особо крупной растраты и особо крупном мошенничестве, получил 13 лет колонии общего режима.

Соответствующее постановление, как сообщает ТАСС, вынес Мещанский районный суд города Москвы. Также был зачитан приговор другому фигуранту дела — экс-гендиректору ООО «СКА Арена» Игорю Забирану. Он получил 7,5 года колонии.

Помимо этого, суд назначил Лавленцеву штраф в размере 132,9 млн рублей, Забирану — 54 млн рублей.

В середине октября сообщалось об аресте бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко.