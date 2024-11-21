Россиянина приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Жителя Архангельска приговорили к 14 годам лишения свободы за то, что тот попытался по поручению спецслужб Украины поджечь территорию воинской части. Приговор вынес Северный флотский суд. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Признанный виновными в участии в террористическом сообществе и госизмене мужчина проведет первые три года в тюрьме, а остальную часть срока — в колонии строгого режима.

Судом установлено, что осужденный летом 2023 года стал членом террористической организации и связался с украинскими спецслужбами. В ходе поджога он намеревался уничтожить имущество Росгвардии и пресечь выполнение боевых задач в рамках СВО. Злоумышленником была проведена рекогносцировка и фотосъемка расположения воинской части и имущества, которое он должен быть уничтожить. Кроме того, мужчина купил средства для поджога и проработал маршруты подхода и отхода.

Преступника задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2023 года возле военной части в момент подготовки зажигательной смеси.

Ранее ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о российском оборонном предприятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».