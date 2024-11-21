Соучастник многомиллионного мошенничества в отношении певицы Ларисы Долиной задержан в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, мужчине предъявлено обвинение.

"Задержан еще один соучастник многомиллионного мошенничества, совершенного в отношении жительницы столицы. Им оказался 27-летний ранее судимый житель Республики Татарстан. <...> Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Долина резко ответила журналистке из-за вопроса о вещах в ее сумке

В правоохранительных органах ТАСС пояснили, что речь идет о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной.