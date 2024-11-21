Десятки людей погибли в результате нападения в Пакистане

AP: в результате нападения на северо-западе Пакистана погибли 38 человек
В результате вооружённого нападения на колонну автомобилей в округе Куррам в Пакистане погибли не менее 38 человек, ещё 20 пострадали.
Об этом сообщает Associated Press.
«Боевики открыли огонь по пассажирским автомобилям, перевозившим мусульман-шиитов в неспокойном регионе на северо-западе Пакистана, убили по меньшей мере 38 человек, в том числе шесть женщин, и ранили ещё 20», — говорится в материале.
Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
Агентство со ссылкой на полицию отмечает, что нападение стало крупнейшим в регионе за последние годы.
Отмечается, что ответственность за атаку никто пока на себя не взял.
Ранее в результате нападения террориста на железнодорожный вокзал в пакистанском городе Кветта погибли 27 человек.