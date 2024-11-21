На Филиппинах из-за удара тайфуна погибли не менее 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли, 4 числятся пропавшими без вести из-за тайфуна "Ман-Йи" на Филиппинах. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

В настоящее время люди ликвидируют последствия разрушений, вызванных тайфуном, заявил AFP местный чиновник.

"Ман-Йи" обрушился на Филиппины в минувшие выходные. Это шестой крупный тропический шторм, от которого пострадала страна за месяц. В общей сложности в результате этих ураганов погибли 175 человек.