«Королева марафонов» Елена Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться. Как сообщает РИА Новости, такие подробности дела раскрыла в Савеловском суде Москвы прокурор. Она зачитала показания свидетельницы, которая работала на блогера.

Женщина занимала должность SMM-специалиста. По ее словам, на собеседовании менеджер интересовался «ее личностными качествами». Сотрудница искала блогеров и предлагала им по бартеру пройти марафон за рекламу. Ее средний заработок составлял 250 тысяч рублей, а деньги приходили от ИП Блиновская Елена Олеговна.

«В апреле 2023 года Блиновская и Блиновский собрали сотрудников и предложили всем уволиться по собственному желанию. Я уволилась», — сказала женщина в показаниях.

Напомним, что Блиновская стала фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере весной 2023 года. По версии следователей, «королева марафонов» дробила свой бизнес, чтобы занижать сумму налоговых отчислений. Кроме того, вместе с мужем Алексеем она легализовала 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов.

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13 ноября «королеву марафонов» признали банкротом. Как сообщали СМИ, на тот момент ее задолженность перед ФНС составляла 1 млрд 168 млн рублей.