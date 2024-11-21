В Москве осудили мужчину, обокравшего квартиру актрисы Рутберг

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии мужчину, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг на два миллиона и 500 тысяч рублей. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Мужчину, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг на два миллиона и 500 тысяч рублей, приговорили к двум годам колонии. Суд также частично удовлетворил иск в пользу актрисы, постановив взыскать с преступника один миллион и 700 тысяч рублей, — передает РЕН ТВ.

4 августа 2023 года неизвестный обокрал квартиру актрисы Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы. Злоумышленник украл почти два с половиной миллиона рублей в разной валюте. Подозреваемого задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело.

6 сентября 2023 года суд арестовал злоумышленника, отправив в СИЗО. Ему предъявили обвинение по статье «Кража». Он не признал вину. При задержании мужчину силовики изъяли часть похищенных денег.