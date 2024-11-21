Мужчине вынесли приговор за незаконную продажу оружия

В Александрове суд приговорил 38-летнего местного жителя к шести годам лишения свободы за то, что он незаконно продавал огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) Росси по Владимирской области.

© Lenta.ru

Мужчина признан виновным в совершении 13 преступлений по статьям 222 и 223 УК РФ («Незаконные изготовление, приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, обвиняемый работал с 45-летним соучастником в 2021-2023 годах. Фигурант занимался поиском покупателей, а его соучастник — незаконным изготовлением, хранение и сбытом огнестрельного оружия. На продаже оружия они получали деньги в сумме от 25 до 200 тысяч рублей. Кроме того, осужденный хранил у себя более 50 патронов разного калибра и вместе с подельником изготовил самодельное нарезное огнестрельное оружие — пистолет и два автомата. Обоих злоумышленников задержали при попытке продажи огнестрельного оружия в марте 2023 года. После этого силовики провели у них обыск. В результате они обнаружили и изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи патронов, а также десятки других вещественных доказательств.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии российским силовикам дали шесть лет колонии за незаконную торговлю оружием.