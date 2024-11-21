Женщина, выбросившая тело сына в чемодане, признана вменяемой

Жительница Перми, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына из-за долгов, признана вменяемой. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что она отдавала отчет в своих действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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"Экспертиза завершена, женщина признана вменяемой. Вероятно, в начале следующего года, в январе, дело будет завершено", - цитирует источник агентство.

Как уже писала "РГ", в середине июня в Перми рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской местные жители нашли чемодан с телом ребенка с колото-резаными ранами и следами асфиксии.

После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика, которая впоследствии призналась, что совершила убийство из-за финансовых проблем: у нее были долги и она, якобы, планировала покончить с собой.

Женщина арестована, ей предъявлено обвинение.