В Москве осудили фигурантов дела о незаконной миграции

Бутырский суд Москвы приговорил фигурантов дела об организации незаконной миграции путем заключения фиктивных браков к срокам от трех лет условно до четырех лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ахмедов Мурсал Мубариз оглы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии общего режима. Четайкин Виктор Викторович также признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима. Абрамова Татьяна Михайловна признана виновной в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 4 года", - рассказали в пресс-службе.

В суде также отметили, что Ахмедов и Четайкин были взяты под стражу в зале суда. Судом установлено, что они привлекали иностранных и российских граждан для заключения фиктивных браков ради получения разрешения на временное проживание, а также оказывали юридическую помощь в оформлении необходимых документов. Ахмедова заключила фиктивный брак с иностранным гражданином для реализации преступного умысла.