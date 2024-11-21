Зацепера задержали за вовлечение несовершеннолетнего в опасное занятие

В Московской области задержали мужчину за вовлечение несовершеннолетнего в «зацепинг». Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

© Lenta.ru

Возбуждено уголовное дело по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 30 июня молодой человек вовлек несовершеннолетнего в опасное занятие «зацепинг», убедив его в безопасности этих действий. В результате мальчик упал с крыши поезда на перегоне станций «Колонтаево-Кашино» и получил серьезные травмы.

Следователи совместно с сотрудниками полиции провели ряд мероприятий для установления личности человека, вовлекшего ребенка в это занятие. Он был задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Ранее сообщалось, что в России пьяные подростки устроили смертельное ДТП на машине физкультурника.