Неизвестный напал с ножом на сотрудников Wildberries в Петербурге

Двое сотрудников сортировочного центра Wildberries в Петербурге получили ножевые ранения во время вооруженного нападения неизвестного.

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"Мы находимся на связи с родственниками пострадавших, а также окажем необходимую помощь в лечении и восстановлении", - рассказали "РГ" в пресс-службе Wildberries и Russ. Сейчас жизни сотрудников ничто не угрожает.

Ранее сообщалось о нападении неизвестного на сотрудников логистического центра в поселке Шушары. Были ранены охранники 29 и 48 лет. Конфликт спровоцировал мужчина, который пришел устраиваться на работу.

По данным полиции, некий 24-летний гражданин сегодня утром обращался в травмпункт и сообщил, что был избит охранниками. Получив медпомощь, он ушел, сейчас его разыскивают.