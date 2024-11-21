Под Ярославлем три человека утонули в Волге

Ярославские спасатели извлекли тела погибших из Волги.

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Трагедия произошла в Ярославском районе вблизи населенных пунктов Поляны и Андреевское. Там с помощью лодки четыре человека проводили монтажные работы.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области, в 11:30 им поступило сообщение о затоплении плавучего средства. В результате один человек сумел выбраться на берег, три человека погибли.

Спасатели извлекли тела погибших из реки. На месте происшествия от МЧС России работают шесть человек и три единицы техники.