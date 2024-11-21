Школьник угрожал одноклассникам и учителям ножом в Чебоксарах

Шестиклассник ходил по школе в Чебоксарах с ножом, угрожая детям и взрослым. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии в Telegram-канале, подростка обезвредил охранник.

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Инцидент произошел в школе № 63 в Калининском районе города. По предварительной информации, школьник забрал нож для нарезки хлеба из столовой и открыто ходил с ним по образовательному учреждению, демонстрируя его окружающим и высказывая угрозы.

«В течение короткого промежутка времени подросток был обезврежен сотрудником охраны образовательного учреждения. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов», — добавили в прокуратуре.

Отмечается, что несовершеннолетний состоит на внутришкольном учете. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой установят обстоятельства происшествия, а также дадут оценку действиям персонала, который допустил попадание ножа в руки несовершеннолетнего.