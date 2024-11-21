На Алтае учительница угрожала выбить зубы обидевшему ее дочь школьнику. В Telegram-канале «Республика Алтай» опубликовали аудиозапись с урока в российской школе.

По данным канала, 16-летняя школьница упала и травмировала руку. Позже медики диагностировали у нее перелом. Узнав о случившемся, мать потерпевшей, работающая педагогом в этой же школе, пришла в класс во время урока и начала оскорблять и угрожать однокласснику дочери, которого посчитала виновным в причиненной травме.

«Зачем ты трогал ее рюкзак?! Сейчас я тебе руку сломаю! (...) Если у нее что-то с рукой будет, я тебе все мозги вышибу (...) Руки выдерну, в (...) запихаю. Надели короны здесь сидят. Рядом только увижу тебя, зубы выломаю тебе», — говорила женщина, ее слова слышны на опубликованной в сети записи.

В этот момент другая учительница обратилась к ученикам фразами: «Услышали?» и «Молчите сидите!».

По факту произошедшего проверки проводят полиция и прокуратура. В Минобразования российского региона также прокомментировали инцидент, отметив, что «такие ситуации недопустимы в школах».

«Учителя всегда были и должны быть образцом для детей, сохранять самообладание и достоинство в любой ситуации», — заключили в ведомстве.

Ранее в Калининграде учитель сбросил школьника со стула, обозвал «придурком» и выгнал из класса. Завуч по воспитательной работе в российской школе Татьяна Бикаева заявила, что «с жалобами никто не обращался».