Закатавший девушку в цемент получил срок за мошенничество

Убийца 24-летней студентки из Тюмени Ильдар Ахатов подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на фронт, а после возвращения обманул ветеранов СВО на миллион рублей. Об этом сообщает издание Neft.

В 2023 году солдат вернулся со службы в родной город, где стал убеждать знакомых ветеранов СВО в том, что у него есть связи в государственных органах и он может помочь в получении льготных квартир. По данным из показаний одной из свидетельниц, Ахатов просил 100 тыс. рублей за однокомнатную квартиру, 200 тыс. рублей за двухкомнатную и 300 тыс. рублей за трехкомнатную.

По данным издания, в преступную схему поверили три участника спецоперации, среди которых был сослуживец Ахатова и многодетная семья. Военные перевели ему более 1 млн. рублей.

Центральный районный суд Тюмени приговорил Ахатова по статье о мошенничестве к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. рублей.

В 2011 году Ахатов у себя дома задушил шнуром от утюга 24-летнюю студентку Юлию Литвин, чтобы получить ее машину. Тело убийца попытался замуровать в цемент на балконе, но был пойман с поличным. Мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима, однако он вышел из тюрьмы досрочно, подписав контракт с ЧВК.