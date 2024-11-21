В торговом центре российского города произошла стрельба

В торговом центре (ТЦ) «Мегамарт» в Каменске-Уральском Свердловской области произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По словам очевидцев, в результате два человека получили ранения. На месте работают медики. Торговый центр оцеплен силовиками.

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25 октября посетитель с ножом устроил резню в петербургском гипермаркете «Окей» — в результате нападения несколько человек получили ранения. Его сумел остановить один из покупателей.

7 ноября его арестовали.