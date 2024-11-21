Испортивший баннер об СВО россиянин предстанет перед судом

В городе Саров Нижегородской области перед судом предстанет 26-летний житель, обвиненный в порче баннера с призывом прохождения службы в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

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По версии следствия, с сентября 2023 года по март 2024 года мужчина неоднократно испортил информационный баннер на одном из домов по улице Музрукова. Также правоохранители установили его причастность к распространению информационных материалов экстремистского характера.

Мужчине вменяются статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ») и 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Он находится под домашним арестом. Известно, что обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в размере 90 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Вологде осудили мужчину на два года за дискредитацию Вооруженных сил России.