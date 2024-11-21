В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на двух охотников

Подозреваемый в нападении на двух мужчин, охотившихся в лесу под Талдомом, задержан в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

"По подозрению в нападении на двух мужчин, осуществлявших охоту в Талдомском лесу, задержан 41-летний местный житель", - сказала она.

Задержанный подозревается в том, что вечером 17 ноября, находясь в лесу Талдомского городского округа, выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин, которые вели охоту. От полученного ранения один из мужчин погиб, другому была своевременно оказана медицинская помощь.