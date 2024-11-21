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В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на двух охотников

Подозреваемый в нападении на двух мужчин, охотившихся в лесу под Талдомом, задержан в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на двух охотников
© РИА Новости
"По подозрению в нападении на двух мужчин, осуществлявших охоту в Талдомском лесу, задержан 41-летний местный житель", - сказала она.

Задержанный подозревается в том, что вечером 17 ноября, находясь в лесу Талдомского городского округа, выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин, которые вели охоту. От полученного ранения один из мужчин погиб, другому была своевременно оказана медицинская помощь.

"С задержанным работают следователи и криминалисты, устанавливается мотив преступления и все обстоятельства. По месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого изъяты ружья, патроны и иные предметы, имеющие значение для следствия. Назначен ряд экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической", - заключила Врадий.

Происшествия
Ольга Врадий
Следственный комитет
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