Подростки с ножом пытались украсть товар из алкомаркета в Петербурге

Петербургские правоохранители ищут подростков, которые пытались украсть товар из магазина в Петроградском районе города. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сейчас троих разыскивают. На вид им было от 10 до 15 лет, все трое – ростом от 150 до 160 сантиметров», – пишут СМИ со ссылкой на свои источники.

Молодые люди были одеты в черные толстовки и темные штаны, уточняет издание «Мойка78». Выяснилось, что продавец отказался отдавать им товар. После чего подростки сбежали. ЧП произошло 20 ноября на Каменноостровском проспекте.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербургские правоохранители задержали подозреваемых в похищении школьника.