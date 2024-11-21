В Таджикистане три человека попали под снежную лавину

Трое граждан Таджикистана попали под снежную лавину в высокогорье - селе Пишихарв Ванджского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Как сообщила ТАСС исполняющая обязанности начальника центра управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики Умеда Юсуфи, двое спасены, один пропал, его ищут спасатели.

"20 ноября 2024 года в 09:00 (07:00 мск) трое жителей села поднялись в гору для сбора дров, из-за снегопада образовалась снежная лавина, которая накрыла этих мужчин", - сообщила собеседница.

По ее словам, один мужчина выбрался самостоятельно и смог позвать на помощь односельчан, вместе они смогли найти и вызволить из-под снега второго пострадавшего, который с переломом ноги был сразу доставлен в районную больницу.

"Третий человек пока не найден. На место происшествия была мобилизована специальная оперативно-спасательная группа управления КЧС, спасатели продолжают поиск пропавшего", - уточнила Юсуфи.

По данным комитета, двое спасшихся мужчин 1980 года рождения, в поиске - мужчина 1971 года рождения.

Ранее КЧС не раз обращался к гражданам с предупреждением о возможных сходах лавин и селей, призывал соблюдать осторожность при передвижении через перевалы и горные дороги, отказавшись в эти дни от сбора грибов, лечебных трав, дров, рыбалки и охоты.