В Москве вынесли приговор по делу о хищениях средств оборонзаказа

Руководители компаний, исполнявших гособоронзаказ, осуждены и приговорены к реальным срокам, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК. Их недвижимость и машины обратят в доход государства.

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На скамье подсудимых оказались топ-менеджеры компаний, исполнявших госзаказы для нужд Минобороны в 2018-2021 годах. По версии следствия, фигуранты с помощью завышения цен и подложных документов похитили более 300 миллионов рублей.

Двое из обвиняемых приговорены к 6 годам колонии общего режима, один - к 9. Их имущество, которое суд обратил в доход государства, оценивается более чем в 50 миллионов рублей.