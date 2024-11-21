На российского блогера и математика Вербицкого завели дело

Против математика и блогера Михаила Вербицкого возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Вербицкий ранее критиковал Россию и проведение спецоперации на Украине, выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле», а также призывал к ударам по российской территории. По словам собеседника агентства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По этой статье блогеру грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, что 55-летний Вербицкий — автор ряда научных работ, публицист и музыкальный издатель. Преподавал в Независимом Московском университете, на факультете математики НИУ ВШЭ, Токийском университете и Свободном университете Брюсселя. Сейчас находится за пределами России.