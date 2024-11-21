Экипаж самолета заметил над океаном неопознанный объект цилиндрической формы

Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне отчитался о неопознанных объектах, наблюдавшихся за прошедший год. Текст доклада опубликован на сайте Пентагона.

© Lenta.ru

В период с середины 2023-го по середину 2024 года AARO получило 757 сообщений о НЛО, однако лишь 485 из них относились к указанному периоду. Значительную часть наблюдений удалось объяснить. В частности, оказалось, что пилоты часто принимали за неопознанные объекты спутники Starlink, запущенные компанией Илона Маска. Кроме того, с НЛО часто путают птиц.

В отчете упоминается лишь один случай, когда безопасности авиасообщения что-то угрожало. Он связан с объектом цилиндрической формы, который заметил экипаж коммерческого самолета, летевшего над Атлантическим океаном в районе Нью-Йорка. Его природа пока не установлена, однако специалисты AARO продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что Пентагон открыл сайт, посвященный НЛО. По словам представителей ведомства, там все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов AARO.