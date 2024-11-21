Убийцу ищут в Екатеринбурге: боец СВО жестоко расправился с бывшей любовницей и ее сожителем

В Екатеринбурге в одной из квартир найдены тела пары сожителей с ножевыми ранениями.

© Lenta.ru

Предварительно, жестокое убийство произошло накануне около 10 часов вечера. Жители дома на Первомайской вызвали полицию, так как была открыта дверь квартиры их соседки. Зайдя в квартиру, полицейские нашли бездыханную 42-летнюю хозяйку с изрезанным бедром и её 45-летнего гостя, которого закололи в спину.

Убийца разыскивается. Предположительно, мужчина уехал с места преступления на серебристой машине. Уже известно, что это недавно вернувшийся с СВО солдат, у которого три судимости за плечами, такие данные приводит URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Убитая женщина при жизни водила разных мужчин, выпивала и часто просила деньги в долг у соседей. Соседи также уточнили о семье погибшей - у нее трое детей. С ней они не живут.

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал