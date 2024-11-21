Во Владивостоке член китайской делегации похитил 6,5 млн руб. и паспорта коллег

Член китайской делегации, которая прибыла во Владивосток, украл у коллег 6,5 млн рублей и паспорта. Как сообщает Telegram-канал Baza, он получил деньги для заключения сделки, а после скрылся.

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Трое китайцев, представляющих компанию «Чжонзинь Шэнмао», прибыли в Россию 8 ноября для поиска поставщика партии угля. Через несколько дней они провели переговоры с одним кандидатом в офисе на Фонтанной улице. Юй Хайфэнь был единственным, кто знал русский язык, а потому общался преимущественно он.

Вечером того же дня Хайфэнь заявил одному из партнеров, что можно заключать договор. Тот засомневался и на всякий случай созвонился с начальством, которое тоже дало добро. По словам коллег, Хайфэнь заметно нервничал и настаивал, что поедет на встречу один. Он попросил отдать ему все деньги и заодно захватил барсетку, где лежали паспорта коллег.

После получения средств китаец перестал отвечать на звонки коллег и начальства. Сейчас Хайфэня ищет полиция.