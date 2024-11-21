Казахстан экстрадировал из РФ подозреваемого в убийстве и изнасиловании

Гражданина Казахстана, который 15 лет находился в международном розыске по обвинению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, задержали в Краснодарском крае и экстрадировали на родину, где ему грозит от десяти лет до пожизненного заключения.

Казахстанец, который находился в международном розыске на протяжении 15 лет по обвинению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней, был экстрадирован из России в Казахстан. Как передает РИА «Новости», подозреваемый был задержан в Краснодарском крае в сентябре прошлого года и теперь доставлен в Казахстан, где ему грозит серьезное наказание – от десяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

По данным генпрокуратуры Казахстана, экстрадированный подозревается в том, что вместе с другими лицами по предварительному сговору организовал изнасилование и убийство несовершеннолетней. Его соучастники уже были осуждены к различным видам наказаний, однако ему удалось скрыться и избежать суда на долгое время.

Сейчас фигурант помещен в следственный изолятор в Петропавловске, где будет ожидать дальнейших судебных процедур. Правоохранительные органы Казахстана намерены привлечь его к уголовной ответственности по всей строгости закона, учитывая тяжесть обвинений, предъявленных в его адрес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гулевич, осужденный в Эстонии на двенадцать лет за руководство организованной преступной группировкой, был выслан на родину после отбытия половины срока наказания, а Айрат Салахов, разыскиваемый Интерполом за попытку сбыта героина, был экстрадирован из Греции в Россию после задержания властями этой страны.