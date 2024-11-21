ФБР предотвратило теракт в здании Нью-Йоркской фондовой биржи

Агенты Федерального бюро расследования арестовали в среду 30-летнего жителя штата Флорида, который планировал взорвать Нью-Йоркскую фондовую биржу. Ранее он хотел присоединиться к террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

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Согласно документам обвинения, которые попали в руки телеканалу CBS News, Харун Абдул-Малик Йенер попал в поле зрения ФБР еще в начале этого года. Агенты бюро получили информацию, что Йенер хранил схемы изготовления взрывных устройств в незапертом помещении города Корал-Спрингс, расположенного на юге Флориды поблизости от столицы штата Майами. В ходе обыска охранники правопорядка обнаружили по имеющемуся адресу множество часов с таймерами и электронные платы.

ФБР решило взять Йенера в активную разработку, в его окружение внедрили агентов под прикрытием. Им террорист сообщил о своем желании присоединиться к ополчению и попросил помочь с выбором подходящих мест для установки бомбы. Для этого ему были нужны фотографии фондовой биржи и сами взрывчатые материалы.

"Есть одно место, с которым было бы чертовски просто… Фондовая биржа, это было бы большим успехом. Многие люди поддержали бы это", - говорил Йенер агенту под прикрытием.

Он рассказывал о своих планах обустроиться в Нью-Йорке, а в день взрыва распространить среди средств массовой информации сообщение с изложением причин его действий. С помощью взрыва Йенер хотел произвести перезагрузку американского правительства.

По данным следствия, ранее Йенер даже хотел присоединиться к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, но передумал, посчитав, что она не достигнет заявленных целей.

CBS News напоминает, что за последние месяцы правоохранительные органы США арестовали несколько человек, которые планировали нападения на американских официальных лиц и достопримечательности. Так, в октябре ФБР арестовало афганца, подозреваемого в подготовке теракта в день выборов в США. В августе задержали пакистанца за связи с Ираном и подготовку серии заказных убийств американских высокопоставленных лиц и политиков.