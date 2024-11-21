Мужчину задержали после кражи более 1,3 млн руб. из автомобиля в Москве

Полицейские задержали 27-летнего обвиняемого в хищении более 1,3 млн руб. из салона автомобиля мужчины на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

«В дежурную часть отдела МВД России по району Филевский Парк Москвы обратился 32-летний владелец автомобиля из Подмосковья. Он сообщил, что оставил свое транспортное средство на парковке на ул. Барклая, а по возвращению обнаружил, что дверь машины открыта, находившиеся в салоне денежные средства в размере более 1,3 млн руб. отсутствуют. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения сотрудниками полиции на территории Московской области был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний приезжий. У мужчины изъята часть похищенных денег, которые будут возвращены владельцу, а также технические средства для подавления радиосигнала сигнализации», – рассказал Васенин.

Он добавил, что в ходе разбирательства было установлено, что злоумышленник, находясь на парковке, увидел, что владелец одной из машин не поставил ее на сигнализацию. Преступник решил воспользоваться этим и похитил из салона автомобиля находившиеся там денежные средства, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.