Женщина осталась без двух пальцев после посещения базы отдыха

Жительница Тюмени осталась без двух пальцев после посещения базы отдыха «Акватория» — их ей откусила собака. Об этом пишет URA.ru.

Как рассказала россиянка, она с детьми подошла к вольеру со взрослой американской акитой и ее щенками. На глазах у детей собака вцепилась в кисть женщины и затащила ее руку по плечо через прутья вольера.

«Пес в вольере вилял хвостом, был настроен игриво, поэтому я и протянула к нему руку (...) Я пыталась отбиться, но в итоге пес откусил мне большой палец на левой руке», — вспомнила пострадавшая.

Женщину госпитализировали. На левой руке откушенный палец пришить не удалось, а на правой — пошло заражение, и палец пришлось ампутировать.

Пиар-менеджер базы отдыха Артур Назаров заявил, что женщина была нетрезва и сама полезла к животному, несмотря на предупреждающие таблички.

«В больницу ее возила моя мама, которой она впоследствии сказала, что претензий не имеет. Позднее мы предлагали 200 тысяч рублей компенсации, однако Анна и ее муж заявили, что хотят 500 тысяч, иначе будут предпринимать какие-то действия. Таких денег у нас нет, я предложил помочь организовать благотворительный сбор, но они отказались», — сказал Назвров.

При этом пострадавшая отрицает, что была пьяна. Россиянка обратилась с заявлениями в Следственный комитет и прокуратуру.

Ранее в Омской области пиранья, которую семья россиян держала в аквариуме, откусила годовалому ребенку палец. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.