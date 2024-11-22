В Красноярском крае число госпитализированных с отравлением выросло

Количество детей, госпитализированных в стационар с симптомами кишечной инфекции в школе Канска Красноярского края, выросло до 34. Всего госпитализировано 37 человек, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Канске [после отравления] госпитализированы 34 ребенка и 3 взрослых", - сообщили в СК.

Ранее сообщалось о 30 госпитализированных учениках и трех работниках школы. По данным Канской межрайонной больницы, заболевание у детей протекает в легкой и средней степени тяжести.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с заболеванием кишечной инфекцией учеников школы № 5 Канска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В учебном заведении отобраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. Школа переведена на дистанционный формат обучения.