У замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении

Имущество замгендиректора «Роскосмоса» Фролова арестовали по делу о хищении
Имущество замгендиректора ГК «Роскосмос» Олега Фролова арестовали в рамках уголовного дела о хищении 435 млн рублей.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арест наложили на склад в Подмосковье и машино-место в ЖК «Четыре солнца».
Срок обеспечительных мер — до конца текущего года.
Ранее Фролова обвинили в хищении бюджетных средств.
Уточняется, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя соучастниками — они похитили не менее 435 млн рублей.