У замглавы «Роскосмоса» арестовали имущество по делу о хищении

Имущество замгендиректора ГК «Роскосмос» Олега Фролова арестовали в рамках уголовного дела о хищении 435 млн рублей.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, арест наложили на склад в Подмосковье и машино-место в ЖК «Четыре солнца».

Срок обеспечительных мер — до конца текущего года.

Ранее Фролова обвинили в хищении бюджетных средств.

Уточняется, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя соучастниками — они похитили не менее 435 млн рублей.