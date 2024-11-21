После хищения у концерна «Калашников» при выполнении ГОЗ завели дело

Следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у концерна "Калашников" одним из его подрядчиков при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Неустановленные лица из числа представителей одного из подрядчиков концерна в период с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года осуществили приобретение в КНР деталей конструктивно повторяющих <...> по цене заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда, заключенными с АО "Концерн "Калашников", осуществили для концерна поставку части закупленных деталей в нарушение условий договоров подряда, заведомо зная при этом о несоответствии качества данных деталей техническим требованиям. Похищенными у "Калашникова" денежными средствами неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, - рассказал собеседник агентства. - Следственное управление СК РФ по Ивановской области по результатам проверки возбудило по данному факту уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, следователи установили, что на момент заключения и исполнения двух договоров между представителями подрядчика и концерна неустановленные лица "достоверно и заведомо" знали об отсутствии у них возможности "исполнить условия договоров подряда". Среди них отсутствие в штате и на условиях гражданского договора рабочих, а также отсутствие производственных мощностей и площадок.