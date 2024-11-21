Акула-людоед растерзала регбиста в Новой Зеландии

У берегов архипелага Чатем в Новой Зеландии большая белая акула убила 24-летнего игрока в регби Джейда Кахукоре-Диксона, сообщает "Радио 1" со ссылкой на National World.

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Известно, что спортсмен нырнул в воду с лодки, после чего его атаковала акула. В результате он получил тяжелые травмы, его не удалось спасти.

В 2018 году спортсмен уже избежал нападения акулы. Тогда его нога застряла среди камней на дне, и его спас лучший друг.

Между тем в Колумбии Джон Марио Пуэлло Кабальеро, известный как Тень, был убит быком на фестивале корриды. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Daily Mirror.

Кабальеро принимал участие в традиционном фестивале, где проводились игры с разъяренными быками. Он попытался сделать сальто через мчащегося на него быка, однако животное ударило его рогами в голову, откинув в сторону. После бык вновь атаковал.

В результате Кабальеро получил серьезные травмы, и врачи не смогли его спасти.

Ранее американский серфер Коул Ташман, который дважды подвергался нападению акулы, признался, что ему не терпится вернуться в воду. Первый раз Ташман пострадал от нападения хищника в 16 лет. После того инцидента у него на спине остался большой шрам. Второй раз акула укусила его за ногу, когда серфер катался на досках с друзьями и невестой.