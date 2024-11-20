Сын лидера армянской диаспоры напал на девушку в Балакове

В баре «Амбар» в Балакове мужчина жестоко схватил девушку за волосы и скрылся от полиции. Об этом стало известно в среду, 20 ноября.

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Не сдерживая грубых слов, злоумышленник протащил девушку по коридору, пытаясь кого-то найти.

По данным издания «360.ru», нападавшим оказался 25-летний сын председателя саратовской региональной общественной организации «Национально-культурный армянский центр Урарту» Петика Аспояна. После инцидента мужчина скрылся от правоохранительных органов.

Мужчина жестоко избил девушку и снял с нее скальп в прямом эфире в Кемеровской области. Садисты опубликовали в соцсетях кадры, на которых видно, как они издеваются над жертвой и срезают ей волосы вместе с кожей.