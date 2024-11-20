Подросток пострадал во время обстрела ВСУ в Белгородской области

В селе Стригуны Борисовского района произошла атака украинского дрона, в результате которой пострадала 15-летняя девушка. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

© Вечерняя Москва

В среду село подверглось нападению трех беспилотников. В результате атак оказалось повреждено остекление в одном из частных домов.

— В детскую областную клиническую больницу родители привезли 15-летнюю девочку, получившую в результате атаки одного из беспилотников закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава, — написал глава региона в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что девушка была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

18 ноября в результате атаки беспилотного летательного аппарата Украины на пассажирский автобус в селе Ясные Зори Белгородской области был ранен один человек.