Полицейские задержали ограбившего россиянку на парковке военнослужащего

В Москве полицейские задержали военнослужащего, который ограбил девушку на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, 19 ноября потерпевшая садилась в свою машину возле офиса. В этот момент она заметила на парковке подозрительного мужчину в камуфляжной форме. Он быстро сел к ней машину, закрыл дверь и сказал не шуметь, иначе выстрелит ей в голову. Преступник потребовал 25 тысяч рублей, но у девушки такой суммы не оказалось и она предложила доехать до банкомата. В дороге разговорилась с грабителем.

Оказалось, что он недавно вернулся из зоны специальной военной операции (СВО), а сам родом из Омска. Дома его ждут жена и ребенок, которого он ни разу не видел. За время службы боец заработал три миллиона рублей, но воспользоваться ими не может из-за того, что все его документы, кроме военного билета, сгорели. Деньги, которые он потребовал, необходимы на билет домой.

Потерпевшая вместе с преступником дошла до банкомата, сняла деньги и передала ему. После этого мужчина скрылся с места преступления. Девушка сразу обратилась в полицию. Они быстро нашли мужчина по камерам. Им оказался 29-летний Петр, который действительно является участником СВО. Он попал в московский госпиталь, а после должен был вернуться в часть. Мужчина задержан военной полицией.

Ранее сообщалось, что судимый россиянин избил и ограбил юношу после отказа дать ему денег в долг.