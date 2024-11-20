В Кирове конфликт из-за «слишком широких» штанов закончился стрельбой

В Кирове уличная перепалка из-за «слишком широких» штанов закончилась стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации источника, инцидент произошел после того, как 18-летний юноша по имени Сурик начал конфликт из-за «слишком широких штанов» проходящего мимо подростка. Отмечается, что на улице Красина он встретил 17-летнего студента по имени Константин, который прогуливался вместе со своим братом. В какой-то момент Сурик окликнул братьев, после чего затеял словесную перепалку из-за цвета волос и «слишком широких штанов» парней.

Как рассказали братья, сначала они пытались не вступать в конфликт, но в какой-то момент Сурик стал распускать руки и подходить ближе. В результате Константин выстрел в лицо обидчику из ракетницы, после чего братья убежали с места происшествия, но позже были задержаны полицией.

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В данный момент Сурик госпитализирован. Врачи диагностировали у него перелом костей лицевого скелета и контузию глазного яблока — медицинские работники не исключают, что пострадавший может потерять зрение.

Помимо этого, момент выстрела попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, как пострадавший сначала проходит мимо парней, после чего окликает их и вступает с ними в перепалку.

Ранее 17-летний подросток выстрелил в сверстника из сигнального пистолета в Костроме.