Во Владимире задержали участников массовой драки

Правоохранители Владимира поймали подозреваемых в участии в массовой драке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительной информации, группа молодых людей, среди которых было много иностранцев, отдыхала в клубе. В какой-то момент они избили гостя заведения и распылили перцовый баллончик.

Позже они вышли на улицу Ильича и там продолжили избивать мужчину, вооружившись посторонними предметами. Помимо посетителя, пострадали еще два человека, они получили травмы различной степени тяжести. После произошедшего подозреваемых задержали.

«В настоящее время с ними проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось, что приезжие напали на жителей Владимира с палками. После драки никому из них не понадобилась госпитализация.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.