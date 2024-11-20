Раскрыто жестокое убийство топ-менеджера в Кузбассе

В Кемеровской области — Кузбассе раскрыто заказное преступление, жертвой которого стал 43-летний мужчина, найденный на обочине дороги без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Потерпевший — топ-менеджер компании «Лискимонтажконструкция» Максим Пермяков, уточняет Telegram-канал «112».

Вечером 18 ноября на проезжей части автодороги Кемерово-Новосибирск было найдено тело с травмами криминального характера рядом с его автомобилем. В ходе оперативных мероприятий были установлены подозреваемые в расправе над мужчиной. Ими оказались двое жителей города Лиски Воронежской области. Спецназ задержал их на съемной квартире в Кемерово. Во время обысков изъяты предметы со следами преступления.

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Его мотивом следствие считает ревность бывшего мужа супруги Пермякова. Он организовал преступление и нанял киллеров. Топ-менеджер с женой недавно переехал из Воронежской области в Кемерово.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержана женщина за попытку расправы над малолетней дочерью из-за ссоры с мужем.