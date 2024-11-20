Учителя осудили за слова о теракте на Крымском мосту

Учитель истории и обществознания в Екатеринбурге получил три года колонии-поселения за оправдание терроризма в своих высказываниях о событиях, связанных с совершением теракта на Крымском мосту. Об этом сообщили в Центральном окружном военном суде.

"[Признан] виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), ему назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении, <…> дополнительное наказание в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью на срок 2 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что учитель в учебном классе во время занятий в присутствии группы 15-летних учеников девятого класса допустил высказывание, оправдывающее совершение теракта на Крымском мосту.

Педиатра Буянову приговорили к 5,5 года колонии за фейки о ВС РФ

Мужчина взят под стражу в зале суда.