Россиянина обвинили в обрыве подводных кабелей в Балтийском море

Немецкое издание Bild обвинило гражданина России в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

Напомним, что в повреждении кабелей подозревают судно из Китая Yi Peng 3. Как сообщили в издании, этим судном мог управлять гражданин России, исполняющий на корабле обязанности капитана.

«Китайское грузовое судно Yi Peng 3 могло повредить кабели. Корабль стал заметным из-за своего странного маршрута. За грузовым судном следовали два датских военных корабля. Согласно сообщениям в социальных сетях, датчане, очевидно, остановили Yi Peng 3. Капитан корабля – россиянин», — сообщает источник.

Напомним, что 17 ноября произошел обрыв телекоммуникационного кабеля, который проложен по дну Балтийского моря. Сразу несколько стран Евросоюза начали собственный расследования инцидента, однако точные причины повреждений пока не названы.

Следователи Швеции проверяют версию о причастности китайского судна к повреждению телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Германией и между Литвой и Швецией. Судно находилось вблизи места инцидента.

Об этом пишет Financial Times (FT). Официально о проверке версии с китайским судном не сообщалось. Однако министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявлял ранее, что было обнаружено движение судов, которые по времени и месту совпадают со сбоями в работе кабелей. По его словам, было начато предварительное расследование о возможной диверсии.

По данным издания, шведские следователи совместно с береговой охраной и вооруженными силами изучат перемещение судна Yi Peng 3. Оно принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, которая базируется в китайском Нинбо.

Известно, что 18 ноября, в день повреждения провода между Финляндией и Германией, Yi Peng 3 шло из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

Финское издание Yle, изучив движение судов за несколько часов до обрыва кабеля, сообщило, что Yi Peng 3 отключил передатчик данных именно в это время.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что склоняется к версии о диверсии. «Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь», - сказал он.

В Литве заявили, что кабель связи, проложенный по дну Балтики до Швеции оказался перебит. Общая протяжённость коммуникаций составляет 1 200 км. Об этом заявил директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс, пишут «Известия» в понедельник, 18 ноября.

«Кабель был перерезан в воскресенье утром, около 10 часов утра по литовскому времени. Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Расследование и выяснение продолжались, и стало понятно, что она была нарушена», — уточнил Шемешкявичюс.

Скорость интернета в стране упала в три раза. В телекоммуникационной компании заявили, что не рассматривают вариант диверсии, так как кабель был старым и раньше рвался уже несколько раз. По словам Шемешкявичюса, скорее всего, провода были порваны кораблём, который не очень удачно встал на якорь. Дело в том, что глубина залегания кабеля составляет около метра, к тому же он проходит рядом с газопроводом.

Технически Россия имеет все средства, чтобы перерезать коммуникации на дне Балтийского моря, которыми пользуются страны НАТО, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Однако, по его словам, более достойный ответ России — победное завершение СВО.

Россия имеет средства, чтобы перерезать кабель в Балтийском море, которым пользуются страны НАТО. Тем не менее, это далеко не единственное из средство связи. Этот кабель имеет скорее символическое значение. Да, в некоторых регионах ряда стран замедлился интернет. Не уверен, что России очень нужно мешать шведским домохозяйкам смотреть видео о том, как приготовить обед, — сказал Ткаченко.

По мнению Ткаченко, куда более вероятно, что диверсию устроили западные спецслужбы, возможно, с участием Киева, чьи интересы этот обрыв не затронет.

Их цель — дискредитировать Россию, а также продолжать эскалацию в регионе. Опыт диверсий на дне Балтийского моря у противников России уже есть — это подрыв «Северного потока». Фундаментально достойный ответ России на подобные провокации — это победное завершение специальной военной операции. Когда это произойдет, все действия Запада обнулятся. Выяснится, что он ничего не получил взамен за прямую и косвенную помощь Украине, — отметил политолог.

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Восстановление магистралей подводного коммуникационного кабеля между Швецией и Литвой может занять от одной до трех недель, в зависимости от нахождения судна, которое занимается ремонтом, и погодных условий, а сама авария никак не скажется на качестве связи для России. Об этом ТАСС рассказали опрошенные эксперты.

"Восстановление магистралей может занять от недели до трех, в зависимости от погодных условий", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС главный редактор Telegram-канала "Телекоммуналка" Алексей Слукин.

Эксперт добавил, что для России авария на этом объекте никак не скажется на качестве связи, поскольку поврежденные линии резервируются иными маршрутами.

В свою очередь генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков также отметил, что восстановление поврежденного участка возможно, и может занять несколько недель, в зависимости от нахождения судна, которое занимается ремонтом.

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17 ноября Литовская компания Telia зафиксировала обрыв подводного кабеля связи между Литвой и Швецией. Как сообщил глава технологического отдела компании Андрюс Шемешкявичус, повреждение обнаружили после сбоя в соединении. Участок оказался старым, а повреждения могли быть связаны с судоходством. Однако вероятность случайного инцидента вызывает сомнения.

Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин подчеркнул, что подводные интернет-кабели являются ключевыми для мировой экономики. По ним проходит основной объем данных, обеспечивающих глобальные коммуникации. В случае таких повреждений убытки могут быть колоссальными, а сроки ремонта длительными.

Сегодня на Земле насчитывается более 550 подводных интернет-кабелей протяженностью более 1,3 млн км. Ущерб от повреждения кабелей огромный: например, потери одной только Нигерии от такого эпизода в 2024 году достигли отметки в $ 600 млн. Никита Цаплин Генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS

Кабель C-Lion1, связывающий Финляндию и Германию, также был повреждён ранее. Оба кабеля пересекаются на площади всего 10 квадратных метров, что делает случайное двойное повреждение маловероятным. Эксперты предполагают, что это может быть результатом целенаправленных действий.

Также возможны и политические риски: в ФРГ уже заявили, что разрыв может быть следствием диверсии. Это вполне возможно: в этом году йеменские хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море, вызвав значительные сбои коммуникации между Европой и Азией. Учитывая, что сроки ремонта могут достигать нескольких недель, то уже сейчас можно говорить о значительном экономическом ущербе.

Цаплин отметил, что такие инциденты несут не только экономические, но и политические риски. Примеры последних лет, включая диверсии на газопроводах, показывают, что глобальная инфраструктура становится уязвимой для атак.

А если вспомнить также диверсию на Северных потоках в 2022 году, то становится очевидно, что никаких «табу» касательно мировой интернет- и прочей инфраструктуры, сейчас нет.

Россия считает смехотворными обвинения в диверсиях на подводных телекоммуникационных кабелях в Балтийском море. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это достаточно абсурдно, не имея оснований, продолжать во всем обвинять Россию. Это [выглядит] смехотворно на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря. Я имею в виду подрывы "Северных потоков", — сказал официальный представитель Кремля.

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