Человек пострадал в результате обстрела ВСУ села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли обстрелу село Отрадное Белгородского района, в результате чего пострадал один человек.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бойцы самообороны доставили его в Октябрьскую РБ. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Гладков добавил, что также украинские войска атаковали село Веселая Лопань. Там в результате падения FPV-дрона был поврежден грузовой автомобиль.

Помимо этого, по словам губернатора Белгородской области, ВСУ атаковали беспилотниками села Безымено и Стригуны, а также поселок Октябрьский. После ударов были повреждены легковой автомобиль, повреждено остекление в двух домах и загорелась сухая трава.

Накануне Гладков сообщил, что Белгородскую область атаковали пять беспилотников ВСУ, один человек получил ранения. Кроме того, в результате удара была пробита крыша жилого дома.